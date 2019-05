Der Blumenschmuck für die Brückengeländer am Haselbach ist gepflanzt und wurde eingehängt. Die Garten- und Blumenfreunde Unterneuses bitten wie in den vergangenen Jahren alle Anwohner um Mithilfe bei der Pflege der Geranien. Der geplante Tagesausflug zur Landesgartenschau nach Wassertrüdingen am Sonntag, 7. Juli, entfällt wegen zu weniger Anmeldungen. red