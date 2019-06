Der nächste Tagesausflug der Freunde des BRH findet am Donnerstag, 13. Juni, statt und führt in das Nachbarland Thüringen. Erstes Ziel ist das im Dreiländereck gelegene Kaltensundheim. In Fischbach wird die Firma BAF besucht. Abfahrt ist um 9.50 Uhr am Massaplatz, 10 Uhr Berliner Platz, 10.03 Uhr Burkardus Wohnpark, 10.05 Uhr Postgaragen. Anmeldungen nimmt GWK-Reisen entgegen. Gäste sind willkommen. Infos bei Hans-Peter Kreutzberg, Tel.: 0971/785 13 66. sek