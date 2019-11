Ausflug der Freien Senioren

Die Freien Senioren Ebern fahren am Mittwoch, 27. November, nach Zeil zum Outlet-Center Erbelle, zum "Weikihof" nach Zell am Ebersberg und zur Heckenwirtschaft (wo's Sträußchen hängt, wird ausgeschenkt) von Elke Mahr, ebenfalls in Zell am Ebersberg. Abfahrt ist um 12.30 Uhr in Heubach mit Zusteigemöglichkeiten in Eyrichshof, am Rathaus Ebern und an den Treppen in der Sudetenstraße. Die Anmeldung bei Seniorenleiterin Edith Fuchs, Telefonnummer 09531/8785, ist nur noch auf der Ersatzliste möglich. red