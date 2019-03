Ausflug bei Seniorenfahrten

SRS Seniorenfahrten Hammelburg unternimmt am Dienstag, 19. März, eine Busfahrt mit Kaffeepause in Dettelbach neben der Wallfahrtskirche und Abendessen in Breitbach. Die Busfahrt startet um 12 Uhr in Thulba, anschließend ist Halt in Untererthal, Bahnschranken, ZOB Turnhouter Straße, Hammelburg Gymnasium und in der Berliner Straße. sek