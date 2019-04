Ausflüge und Kurzreisen

Der VdK-Ortsverband fährt am Mittwoch, 24. April, nach Aufseß zur Lehranstalt für Fischaufzucht, wo eine Führung stattfindet. Im Anschluss geht es zur Besichtigung der Brauerei Rothenbach mit Mittagessen. Danach ist Weiterfahrt zu einer Pralinenfabrik in Forchheim mit Werksverkauf. Eine Abendeinkehr ist in Unterleiterbach im Gasthof Schober vorgesehen. Für diesen Ausflug sind noch ein paar Plätze frei; Anmeldung bei Martina Buhr, Telefon 09547/1397 (Anrufbeantworter). Folgende Abfahrtszeiten sind geplant: Kleukheim 7.40 Uhr, Prächting 7.45 Uhr, Ebensfeld/Sonderpostenmarkt 7.50 Uhr, Bad Staffelstein/Insel 8 Uhr, Bad Staffelstein/Aral-Tankstelle 8.05 Uhr, Ebensfeld/Kübrich 8.15 Uhr und Unterleiterbach 8.25 Uhr.

Zur Waldbühne Heldritt

Für die Fahrt nach Heldritt zur Waldbühne am Sonntag, 7. Juli, werden ebenfalls Anmeldungen angenommen. Aufgeführt wird das Stück "Pension Schöller". Bei den Mehrtagesfahrten in den Spreewald vom 25. bis 30. Juni sowie vom 22. bis 27. September nach Zell am See und zum Großglockner sind noch Plätze frei. Auskünfte und Anmeldungen auch hierfür bei Martina Buhr. Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder willkommen. red