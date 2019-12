Ausflüge um Pottenstein

Das Tourismusbüro Pottenstein bietet über die Weihnachtsferien Veranstaltungen an: Freitag, 27. Dezember und 3. Januar: Pottenstein bei Nacht - die romantische Nachtwächter-Tour, Treffpunkt um 19 Uhr beim Tourismusbüro/Rathaus Pottenstein, Anmeldung erforderlich bei Thomas Büttner unter Telefon 01575/2713310 oder E-Mail an info@die-fraenkische-schweiz.com.

Samstag, 28. Dezember und 4. Januar: Kulinarische "BierStadt(ver)Führung" - Die "drei" Brauereien bei einer informativen Stadtführung von Brauerei zu Brauerei kennenlernen, Treffpunkt um 16 Uhr am Tourismusbüro am Rathaus, Forchheimer Straße 1, Anmeldung (bis einen Tag vorher erforderlich) im Tourismusbüro unter Telefon 09243/7084 oder E-Mail an info@pottenstein.de.

Samstag, 28. Dezember: Christbaumversteigerung der Feuerwehr Haßlach im Gasthof Schmitt um 19 Uhr.

Samstag: 28. Dezember und 4. Januar: Gruselführung durch die abendliche Stadt Pottenstein, Anmeldung erforderlich unter Telefon 01575/2713310 oder E-Mail an info@die-fraenkische-schweiz.com.

Mittwoch, 1. Januar: Neujahrsschießen - Böllerschießen in Kirchenbirkig Ortsmitte ab 16 Uhr zum Geistervertreiben für das neue Jahr.

Samstag, 4. Januar: Christbaumversteigerung der Feuerwehr Tüchersfeld um 19 Uhr im Café Müller in Tüchersfeld.

Sonntag, 5. Januar: Starkbieranstich auf der Abenteuergolfanlage in Weidenloh, Beginn: 16 Uhr.

Montag, 6. Januar: Ewige Anbetung ab 17 Uhr in Pottenstein und Abschlussprozession mit Abbrennen der Bergfeuer red