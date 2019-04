Ausflüge ohne Auto

Ab 1. Mai starten die Freizeitbuslinien "Steigerwald-Express" und "Brauereien-Wander-Express", beliebte und attraktive ÖPNV-Angebote für Radler und Wanderer im Bamberger Land, in die neue Saison. Gefahren werden die beiden Buslinien seit vielen Jahren von der Omnibusverkehr Franken GmbH. Zum Saisonauftakt gibt es Tagestickets zu gewinnen, teilt das Landratsamt Bamberg mit.

Mit dem "Steigerwald-Express" erreichen die Fahrgäste direkt den Baumwipfelpfad bei Ebrach oder Attraktionen wie Schloss Weissenstein sowie das Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf. Der "Steigerwald-Express" fährt auf zwei Buslinien inklusive Fahrradanhängern zwischen 1. Mai und 1. November immer sonn- und feiertags dreimal täglich. Eine Linie startet am Bahnhof Hir-schaid nach Frensdorf und weiter über Burgebrach und Burgwindheim nach Ebrach zum Baumwipfelpfad. Die andere Linie beginnt in Bamberg (Bahnhof), fährt ebenfalls nach Frensdorf und über Pommersfelden nach Schlüsselfeld. Am Linienknoten in Frensdorf wurde der Fahrplan so getaktet, dass ein Umstieg auf die jeweils andere Linie möglich ist. Burgebrach, Burgwindheim, Ebrach, Frensdorf, Pommersfelden und Schlüsselfeld bieten zahlreiche Ausgangspunkte für wunderbare Radtouren in den Flusstälern oder für Wanderungen über die Hügel des Steigerwaldes. Und auch Gaumenfreuden mit süffigem Bier, leckeren Brotzeiten und guter fränkischer Küche erwarten die Radler und Wanderer in vielen Gastwirtschaften entlang der Touren.

Der "Brauereien-Wander-Express" bringt Ausflügler zwischen 1. Mai und 1. November samstags, sonn- und feiertags in die Fränkische Schweiz rund um Heiligenstadt und Aufseß. Die Freizeitlinie fährt die Strecke Ebermannstadt-Heiligenstadt-Aufseß-Hollfeld bzw. Breitenlesau. Gerade Wanderer und Bierliebhaber locken ein dichtes Netz an Wanderwegen, viel Sehenswertes und zahlreiche Brauereigasthöfe, die mit fränkischen Spezialitäten, deftigen Brotzeiten und einem kühlen Bier aufwarten. In und um Heiligenstadt mit dem idyllischen Marktplatz lohnen besonders das Schloss Greifenstein, das Leinleitertal oder der Kletterwald bei Veilbronn für einen Besuch.

Die VGN-Freizeitlinien sind gerade für Familien gedacht, um auf entspannte Weise die herrliche Natur im Bamberger Land ohne eigenes Auto zu entdecken.

Der Landkreis Bamberg verlost zehn VGN-Tagestickets, die von der Omnibusverkehr Franken GmbH gesponsert werden. Teilnahmebedingung: Wer ein Tagesticket gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff "Freizeitlinie" an tourist@Lra-ba.bayern.de. Einsendeschluss ist der 1. Mai. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Weitere Informationen zu den Freizeitlinien gibt es unter www.vgn.de/freizeitlinien. Bro-schüren sind im Landratsamt Bamberg (Infothek) erhältlich. Neben Abfahrtszeiten und Haltestellen werden auch Vorschläge für Fahrrad- und Wandertouren aufgeführt. Gruppen ab sechs Personen werden gebeten, sich vorab bis spätestens Freitagmittag telefonisch bei der Omnibusverkehr Franken GmbH anzumelden (Telefon 09561/7492484). red