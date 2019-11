Ausfahrt Thurnau-Ost gesperrt

Da die Fahrbahn auf der A 70 saniert wird, muss der Ausfahrtsast der Anschlussstelle Thurnau-Ost in Fahrtrichtung Bayreuth gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag, 11. November, um 7 Uhr und dauert voraussichtlich bis Dienstag, 12. November, um 18 Uhr. Der Einfahrtsast in Fahrtrichtung Bayreuth bleibt befahrbar.

In diesem Zeitraum wird der durch Ausbrüche und Risse stark geschädigte Fahrbahnbelag auf A 70 entlang der Anschlussstelle Thurnau-Ost erneuert. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die jeweils benachbarten Anschlussstellen auszuweichen und die Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten, teilt die Autobahndirektion mit. red