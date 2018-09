Ausfahrt gesperrt

Fahrbahninstandsetzungsarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt der A 70 erfordern die Sperrung der Ausfahrt in Fahrtrichtung Schweinfurt von Dienstag, 18. September, 20 Uhr, bis Freitag, 21. September, 12 Uhr. Die Aus- und Einfahrten der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt in Fahrtrichtung Bamberg und die Einfahrt in Fahrtrichtung Schweinfurt sind nicht betroffen, teilt die Autobahndirektion Nordbayern weiter mit. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt von der A 70 abfahren möchten, werden an der davor liegenden Anschlussstelle Bamberg-Hafen über die Bedarfsumleitung U 80 zur Anschlussstelle Viereth-Trunstadt umgeleitet. red