Auseinandersetzung nach Disco-Besuch

Gegen 3.15 Uhr kam es am Sonntag auf dem Parkplatz einer Diskothek in Marktrodach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die zum Teil erheblich alkoholisierten Männer griffen dann die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma an, welche den Streit schlichten wollten. Der Angriff konnte aber durch die Security abgewehrt werden. Glücklicherweise gab es hier keine Verletzten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kronach zu melden (Telefon: 09261/5030). pi