Auseinandersetzung mit erheblichen Folgen

Streit endet im Krankenhaus und in der Haftzelle: Am Donnerstag gegen 21 Uhr saßen ein 38-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau, beide stark alkoholisiert, auf dem Bahnhofsvorplatz in Haßfurt. Die beiden gerieten in Streit. Der Mann schubste seine Begleiterin zu Boden, so dass sie sich am Knie verletzte und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Haßfurt gebracht werden musste. Der Mann wurde aufgrund seiner Aggressionen von der Polizei mit zur Dienststelle genommen. Er leistete Widerstand und durfte sich in der Polizei-Haftzelle beruhigen.