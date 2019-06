In einer Asylbewerberunterkunft ist es am Samstag gegen 2 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Bewohnern gekommen. Nachdem der Hauptaggressor, ein betrunkener 18-jähriger Somalier, auch im Beisein der Polizei Straftaten androhte, wurde er in Gewahrsam genommen und durfte die weitere Nacht in einer Zelle der Polizei Forchheim verbringen.