Auseinandersetzung endet in der Zelle

Am Montagabend kam es zwischen einem stark alkoholisierten 39-jährigen Mann und zwei ihm bekannten Frauen in der Gundelsheimer Straße in Lichteneiche zu handgreiflichen Streitigkeiten und Bedrohungen. Eine der Frauen erlitt dabei leichte Verletzungen. Anschließend legte sich der Betrunkene im Gras neben dem Eingang der evangelischen Kirche schlafen. Die zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife weckte den Mann. Nachdem er sich zunehmend aggressiv verhielt, mussten er gefesselt in Gewahrsam genommen werden. Die Nacht endete für den Aggressor in der Haftzelle.