Auseinandersetzung am Schönleinsplatz

Vor einem Café am Schönleinsplatz kam es am Samstag gegen 3.50 Uhr zu einem Streit: Ein unbekannter Täter schlug dem Geschädigten mit der Faust auf die Lippe. Anschließend haute der Angreifer in Richtung Gabelmann ab. Wer kann Hinweise geben (0951/9129-210)? pol