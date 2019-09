Auseinandersetzung am Plessi-Turm

Am Samstag gegen 20.20 Uhr kam es am Eingang des Landesgartenschaugeländes zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Einige junge Männer gingen auf einen 41-Jährigen los. Offensichtlich wollte ein 22-Jähriger dem 41-jährigen Mann zu Hilfe kommen und wurde dann selbst attackiert. Glücklicherweise kam es nur zu leichteren Verletzungen. Ein T-Shirt wurde im Rahmen der Auseinandersetzung zerrissen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/503-0 in Verbindung zu setzen. pol