Ausdauertraining mit dem Körpergewicht

Die Volkshochschule Kronach bietet mit Nicole Bauernsachs-Seidl einen Body fit Kurs an. Es geht um Kraftausdauertraining mit dem eigenen Körpergewicht. Der Kurs bietet Kräftigungsübungen speziell für die Problemzonen Bauch, Beine, Po, sowie Übungen, die den Rücken kräftigen und stärken. Ein abwechslungsreiches Programm, welches den Körper strafft, formt, kräftigt und das Herzkreislaufsystem in Schwung bringt. Trainiert wird ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht gelegentlich unter Einsatz von Hilfsmitteln wie Tennisbällen, kleinen Hanteln, Therabänder, mit viel Power und motivierender Musik. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 5. März, umfasst acht Abende und findet jeweils von 17.15 bis 18.15 Uhr in der Grundschule Stockheim (Schulhaus Reitsch), Dorfstraße 1, Multifunktionsraum, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefonnummer 09261/6 06 00 oder unter www.vhs-kronach.de. red