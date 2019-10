Ausbremsen und Beleidigungen

Als am Donnerstagabend ein 31-Jähriger und ein 36-Jähriger mit ihren Fahrzeugen von Wimmelbach in Richtung Forchheim fuhren, ist es zum wechselseitigen Ausbremsen und dem Austausch von Beleidigungen gekommen. Am Kreisverkehr bei Hausen und am Parkplatz des Königsbades schlugen die beiden zudem wechselseitig auf das Fahrzeug des jeweiligen Kontrahenten ein. Bei den benutzten Fahrzeugen handelte es sich um einen schwarzen 3er BMW und um einen roten Mercedes Sprinter. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 zu melden.