Ausbildungszentrum gewinnt Bestpreis

Das Ausbildungszentrum Infanterie erzielte im vergangenen Jahr den Bestwert bei der Erfüllung der so genannten "Individuellen Grundfertigkeiten (IGF)". Dafür erhielt es nun den Wanderpokal des Ausbildungskommandos des Heeres. Dies gab der Kommandeur und General der Infanterie, Brigadegeneral Andreas Hannemann, beim Quartalsantreten bekannt.

"Ich freue mich über diesen Erfolg, der in gewisser Hinsicht die individuelle Einsatzbereitschaft unseres Stammpersonals dokumentiert", lobte General Hannemann. Die "IGF" beschreiben unterschiedliche Leistungsanforderungen, welche Soldaten mindestens einmal im Jahr erfolgreich nachweisen müssen. Im Einzelnen sind dies beispielsweise Ausbildungen in Erster Hilfe, das Deutsche Sportabzeichen nach den Bestimmungen des Deutschen Olympischen Sportbundes, weitere sportliche Leistungstests, Märsche über sechs bis zwölf Kilometer mit 15 Kilogramm Gepäck in begrenzter Zeit oder das Schießen mit Waffen. Die Anforderungen erfüllten über 93 Prozent der Soldaten des Ausbildungszentrums.

General Hannemann überreichte für die beispielhafte Erfüllung der Soldatenpflichten das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold an Stabsfeldwebel Mathias Brückner. Stabsfeldwebel Sven Roland Frank wurde zum Oberstabsfeldwebel befördert. Leo Hartmann wurde nach über 40 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Er war zuletzt als Mediengestalter tätig. Oberstleutnant im Generalstabsdienst Andreas Wiechert wurde aufgrund einer Versetzung ins Kommando Heer nach Strausberg verabschiedet. Sowohl er als auch Leo Hartmann erhielten die Ehrennadel des Ausbildungszentrums Infanterie.

Mit Blick auf das zweite Quartal stellte General Hannemann das fünfte "Symposium Infanterie" in den Fokus. Bei der Veranstaltung vom 7. bis 8. Mai wird neben den Kommandeuren und Vertretern der Infanterie-Verbände der Bundeswehr zusätzliches Spitzenpersonal des Heeres in Hammelbug erwartet. Jan Volkmann