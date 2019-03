Ausbildungsmesse an der Steigerwaldschule

Am Samstag, 30. März, findet in der Turnhalle der Steigerwaldschule Ebrach von 9 bis 12 Uhr die mittlerweile 7. Ausbildungsmesse statt. Interessierte Schüler aller Schularten und deren Eltern haben hier die Möglichkeit, sich über die Ausbildungsinhalte und Anforderungen, das Bewerbungsverfahren oder sonstige Fragen aus erster Hand zu informieren. Die Palette der 45 teilnehmenden Unternehmen, Schulen und Institutionen ist breit gefächert, teilt die Schulverwaltung mit. Erstmals besteht die Möglichkeit, mit Virtual-Reality-Brillen in den Arbeitsalltag ausgewählter Unternehmen einzutauchen und so bestimmte Ausbildungsberufe hautnah zu erleben. red