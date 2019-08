Gerne würde der Mittelschulverbund seinen Schülern die Möglichkeit geben, direkt mit den Unternehmen in Kontakt zu treten. Eine Online-Plattform soll helfen, die Schüler über die verschiedenen Berufe, die möglichen Zeiträume für eine Ausbildung oder ein Praktikum aufzuklären und die Kontaktdaten der Personalstelle der Firmen in der Region zu erhalten. Dieses Projekt der "Ausbildungs- und Praktikumsbörse Aurachtal-Ebrachgrund" wird am Donnerstag, 26. September, ab 19 Uhr in der Aula der Mittelschule Burgebrach vorgestellt. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail an a.birkner@vg-burgebrach.de. red