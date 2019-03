Ausbildungen im Gesundheitsbereich

Die Medauschule lädt am Dienstag, 9. April, zu einem Info-Abend ein. Die Informationen sind vor allem interessant für Schulabsolventen, die eine Ausbildung mit Perspektiven im Gesundheitsbereich anstreben. Voraussetzung für die Ausbildungen ist die mittlere Reife. Los geht es um 18 Uhr. Anmeldung sind erbeten unter Telefon 09561/83570 oder per E-Mail an: info@medau-schule.de. red