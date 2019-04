Ausbildung zum Zirkustrainer

Zwölf junge Erwachsene nehmen in dieser Woche an einer Ausbildung zu Zirkustrainern teil. Während am Vormittag und am Abend Theorie vermittelt und die eigene Praxis ausprobiert wird, kommen an jedem Nachmittag 45 Kinder auf den Volkersberg, um mit den angehenden Zirkustrainern die Zirkuspädagogik einzuüben. Das Ergebnis wird am Freitag, 5. April, in der ersten Zirkusvorstellung dieser Saison präsentiert. Beginn ist um 16 Uhr, Karten sind an der Tageskasse erhältlich. sek