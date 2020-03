Ausbildung zum Pflegehelfer startet

Für einen beruflichen Einstieg in den Berufszweig der Pflege bieten die Johanniter eine Ausbildung zum Pflegehelfer an. In 120 Unterrichtseinheiten erfahren die Teilnehmer alles Nötige rund um die stationäre und häusliche Pflege. Das Seminar findet von Montag, 16. März, bis Donnerstag, 2. April, montags bis freitags von 8.30 bis 15 Uhr in der Johanniter-Dienststelle, Am Unteren Marienbach 10, in Schweinfurt statt. Auch ein vollwertiger Erste-Hilfe-Kurs ist integriert. Nach einer fachlichen Prüfung setzen die Teilnehmer bei einem 80 Stunden umfassenden Praktikum in einer selbst ausgesuchten Pflegeeinrichtung, beispielsweise in der Sozialstation der Johanniter, das theoretisch Erlernte in die Praxis um. Detaillierte Informationen über die einzelnen Seminartage sowie die Anmeldung für die Ausbildung sind unter Tel.: 0800 0 19 15 15 16 (gebührenfrei) oder per E-Mail unter ausbildung.unterfranken@johanniter.de möglich. sek