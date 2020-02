Ausbildung zum Landwirt

Im Rahmen des allgemeinen Berufsinformationstages informiert das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am Samstag, 8. Februar, an der Alfons Goppel-Berufsschule in Schweinfurt über die Ausbildung in den Berufen Landwirt und Fachkraft Agrarservice. Der Infotag dauert von 10.30 bis 13 Uhr. Weitere Auskünfte zur landwirtschaftlichen Berufsausbildung gibt es von der zuständigen Bildungsberaterin Anne Lutz unter Tel. 09721/808 712 28. sek