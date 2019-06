An der Volkshochschule (VHS) Erlangen wird ab Herbst wieder ein Jahreslehrgang für die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie angeboten. Am Freitag, 7. Juni, findet dazu um 18 Uhr in der Aula der VHS (Friedrichstraße 17/1. OG) ein Infoabend mit der Dozentin statt. Die Ausbildung beginnt Mitte Oktober und findet in der Regel an zwei Samstagen im Monat statt, teilt die Stadt Erlangen mit. red