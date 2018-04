Ausbildung zum Gesundheitscoach

sek



Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen bietet in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt für alle Unternehmen der Region den Zertifikatslehrgang "Gesundheitscoach (IHK)" an. Der Starttermin ist Mittwoch,25. April. Gesundheitscoaches richten sich mit ihrem Angebot an Mitarbeiter von Unternehmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, an Gäste in Hotels und Wellnesseinrichtungen, an Sportvereine und Schulen sowie an alle gesundheits- und fitnessinteressierten Personen. Weitere Infos, Sieboldstr. 7, Tel.: 0971/723 60, buero@rsg-bad-kissingen.de sowie unter www.afg-badkissingen.de