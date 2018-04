Im Brandfall können bis zu zehn Minuten vergehen, bis die Feuerwehr am Unglücksort ist. Deshalb bietet die Stadt Münnerstadt am Dienstag, 10. April, eine Ausbildung zum Brandschutzhelfer.

Die Stadt Münnerstadt lässt selbst Mitarbeiter schulen, hat diesen Lehrgang allerdings auch für interessierte Gewerbetreibende aus dem Stadtgebiet geöffnet. Die Idee, die Ausbildung anzubieten, entstand, nachdem sich ein Selbstständiger nach Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt erkundigt hatte. Gewerbetreibende können sich noch kurzfristig anmelden. Aus dem Kreis der städtischen Mitarbeiter nehmen unter anderem die Hausmeister, Mitarbeiter des Bauhofs und der Rathausverwaltung an dem Kurs teil.

Wie der Münnerstädter Feuerwehrkommandant Robert Müller erläutert, erfahren die Teilnehmer in einem Praxis- und Theorieteil, wie sie sich im Brandfall verhalten sollen. Es geht darum, wie Mitarbeiter und Kunden im Brandfall schnell geschützt werden können. Außerdem wird die richtige Handhabung des Feuerlöschers und der Rettungsdecken erläutert.

Der Lehrgang ist kostenlos. Er beginnt am Dienstag, 10. April, um 8 Uhr im Schulungsraum der Zehntscheune und endet gegen 14 Uhr. Kursleiter ist Nico Reuß aus Kleinwenkheim. Firmen, die Mitarbeiter zum Kurs schicken wollen, können diese bei der Stadt (Frau Härder) oder unter buergerservice@muennerstadt.de anmelden. eik