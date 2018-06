Ausbildung zum Begleiter in der Krise

Den Menschen auffangen



Ein Grundkurs zur Ausbildung zum Krisenbegleiter startet Ende September. Die Module beginnen jeweils am Freitag um 14 Uhr und enden am Samstag um 18 Uhr. Modul 1 findet vom 28. bis 29. September im Bildungshaus in Obertrubach , Modul 2 vom 7. bis 8. Dezember im Bistumshaus St. Otto in Bamberg statt. Anmeldeschluss ist Samstag, 30. Juni.Weitere Informationen sind beim Bildungswerk der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Bamberg, Ludwigstraße 25 (Eingang C), Bamberg, Telefon 0951/91691-16 oder per E-Mail kab-bildungswerk@kab-bamberg.de oder im Internet unter www.bildungswerk.kab-bamberg.de zu erhalten.In Krisen den betroffenen Menschen aufzufangen, zu begleiten, mit ihm gemeinsam einen Umbruch zu erarbeiten und vielleicht sogar einen Aufbruch mit einem neuen Anfang zu erreichen, ist das Hauptziel des Lehrganges. Einer der Schwerpunkte des Lehrgangs ist die Sensibilisierung der Wahrnehmung für die individuellen Bedürfnisse des betroffenen Menschen auf der physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Ebene. An der Ausbildung können Erzieher, Lehrer, Coaches, Referenten, im Sozialwesen Tätige, Ehrenamtliche, Flüchtlingshelfer und sonstige Interessierte teilnehmen.