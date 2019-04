Ausbildung zum Babysitter

Der Babysitterdienst der Kulmbacher Arbeiterwohlfahrt wird seit 2017 durch Fachkräfte des Mehrgenerationenhauses Mainleus organisiert. Zu Kinderbetreuern ausgebildet werden Interessierte aller Altersstufen ab 15 Jahren.

Am Dienstag, 23. April, von 13 bis 17 Uhr werden wieder Grundlagen zur kindlichen Entwicklung und zu angemessenen förderlichen Spielen für jede Altersstufe vermittelt. Am Mittwoch, 24. April, von 16 bis 18 Uhr geht es um rechtliche Grundlagen, und am Donnerstag, 2. Mai, von 16 bis 19 Uhr wird Erste Hilfe am Kind unterrichtet. Die Prüfung findet am Freitag, 3. Mai, um 15 Uhr statt. Die Anmeldefrist läuft noch bis Donnerstag, 18. April. Anmeldung per E-Mail (mehrgenerationen@awo-ku.de) oder Telefon (09229/9759175). red