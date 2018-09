Ausbildung wird wieder beliebter

Der Coburger Ausbildungsmarkt nimmt im bayernweiten Vergleich eine Sonderrolle ein: Bei rückläufigen Schulabgängerzahlen in den Jahren 2015 bis 2018 waren bei der Zahl der Ausbildungsverträge erfreuliche Steigerungen zu verzeichnen. Das meldet die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Coburg. Die Zahl der Ausbildungsbetriebe sei in den letzten Jahren ebenfalls stetig gewachsen - im Gegensatz zum Trend im restlichen Bayern. Rund 400 Mitgliedsunternehmen der IHK bilden in 100 gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen aus. Das Coburger Lehrstellenangebot von 1563 entspreche einem Zuwachs von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, berichtet die IHK. Auch die Zahl der Ausbildungsstellen-Bewerber sei gestiegen: um 2,2 Prozent auf 865.

"Die Ausbildung des eigenen Nachwuchses ist für unsere Unternehmen das wichtigste Instrument gegen den Fachkräftemangel. Das überdurchschnittliche Ausbildungsengagement der Coburger Betriebe verdient Dank und Anerkennung." Mit diesen Worten kommentiert IHK-Präsident Friedrich Herdan die aktuellen Zahlen.

Die Lücke wächst weiter

Dennoch öffnet sich seit einigen Jahren kontinuierlich die Lücke zwischen angebotenen Ausbildungsstellen und Bewerbern und eine wachsende Zahl an Lehrstellen bleibt unbesetzt. Das sei eine Konsequenz der demografischen Entwicklung, habe aber auch damit zu tun, dass immer mehr junge Leute studieren, so die IHK, auch wenn das nicht immer der individuell geeignete Weg sei.

Wachsende Bedeutung komme deshalb der frühzeitigen Berufsorientierung zu, insbesondere auch an den Gymnasien. "Die Lehrer dort sollten nicht einseitig zur Aufnahme eines Studiums motivieren, sondern gleichberechtigt auf die guten Chancen der beruflichen Bildung hinweisen", heißt es im IHK-Bericht. Zudem sollten Schulen noch stärker Kooperationen mit Betrieben eingehen und ihren Schülern Praktika ermöglichen. "Eine abgeschlossene duale Berufsbildung bietet optimales Rüstzeug zur Vorbereitung auf die zunehmend digitalisierte Welt", betont IHK-Präsident Herdan. Zusätzlich würden sich während und nach der Lehre vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten anbieten: Zusatzqualifikationen, höhere Schulabschlüsse, duales Studium, Vollzeit- und berufsbegleitendes Studium, Aufstiegsfortbildungen, etwa zum Techniker und Meister sowie berufliche Fort- und Weiterbildung.

Mit dem Ziel der Nachwuchssicherung für die heimischen Unternehmen veranstaltet die IHK zu Coburg jährlich die Berufsbildungsmesse zur frühzeitigen Berufsorientierung für Schüler von allgemeinbildenden Schulen. Als zusätzliche Hilfe bei der Berufsorientierung gibt es seit 2015 das gemeinsame Projekt "AusbildungsScouts" der bayerischen Industrie- und Handelskammern. AusbildungsScouts sind Lehrlinge, die in Schulklassen ihren Bildungsberuf und -alltag vorstellen und für die duale Berufsausbildung werben. Weiterhin dient das Kompetenzzentrum Maschinen-/Anlagenbau und Automotive der Anwerbung von Auszubildenden und Fachkräften in ganz Nordbayern.

"Coburg als stärkste Wirtschaftsregion in Oberfranken und in der Spitze von 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten" habe auch als dynamischer Ausbildungsstandort große Bedeutung weit über die Region hinaus. Ein Teil der neuen Auszubildenden kommt aus Sonneberg, Hildburghausen, Kronach, Lichtenfels, den Haßbergen, Bamberg sowie dem restlichen Bundesgebiet. Besonders gefragte Ausbildungsberufe sind Industriemechaniker und - kaufleute, Kaufleute im Einzelhandel, für Versicherung und Finanzen sowie für Büromanagement. Weniger nachgefragt sind Kraftfahrer sowie Lehrstellen in der Logistik, in Hotellerie und Gastronomie.

Für Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, veranstaltet die IHK zu Coburg gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und der Handwerkskammer eine Nachvermittlungsaktion am Mittwoch, 10. Oktober, von 10 bis 12 Uhr, in der IHK zu Coburg, Eingang Weiterbildung (Allee). Ziel dabei ist, unversorgte Jugendliche mit noch suchenden Unternehmen zusammenzubringen und ein Angebot auf Ausbildung zu unterbreiten.

Wer noch eine Ausbildungsstelle sucht, kann sich auch in der Online-Lehrstellenbörse der IHK regional und bundesweit über die Angebote informieren: www.ihk-lehrstellenbörse.de. Bei allen Fragen rund um die Ausbildung stehen die IHK-Ausbildungsberater zur Seite.