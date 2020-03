Ausbildung von Nachwuchs-Neurologen aus einer Hand

Für vier Neurologen aus Coburg, Bamberg und Bad Staffelstein war der 4. März ein besonderes Datum: Sie gründeten in Oberfranken den ersten Weiterbildungsverbund für Neurologie in Bayern und verbinden die (Klinik-)Standorte Coburg, Bad Staffelstein und Bamberg. Das teilen die Regiomed-Kliniken mit.

Innerhalb dieses Verbundes haben junge Ärzte nun die Möglichkeit, ihre fünfjährige Weiterbildung zum Neurologen in der Region abzuleisten und dabei Einblicke in die verschiedenen Aspekte der stationären, rehabilitativen und ambulanten neurologischen Versorgung zu erhalten. Dies schließt auch das nötige Fremdjahr in der Psychiatrie mit ein.

Die Gründung dieses Weiterbildungsverbunds für eine optimale Neurologen-Ausbildung in Oberfranken vollzogen in Coburg ein Vertreter des bayerischen Gesundheitsministeriums, Professor Michael Schüttler (Schön Klinik Bad Staffelstein), Kathrin Krome (niedergelassene Neurologin in Bamberg), Peter Kühnlein (Neurologische Klinik, Regiomed-Klinikum Coburg), Wolfgang Rechl (Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer), Otto Beifuß (Ärztlicher Bezirksverband Oberfranken), Boris Kallmann (niedergelassener Neurologe, Bamberg) und Alexander Schmidtke (Hauptgeschäftsführer Regiomed-Kliniken).

Für die Assistenzärzte bietet der Verbund laut der Mitteilung zahlreiche Vorteile. Zunächst einmal gibt der Weiterbildungsverbund eine große Planungssicherheit. So müssen sich die Jungärzte nicht mehr für jeden Ausbildungsabschnitt deutschlandweit eine andere Klinik oder Praxis suchen, sondern können auf eine abgestimmte Weiterbildung quasi aus einer Hand vertrauen, innerhalb eines überschaubaren Radius in der Region bleiben und ihre berufliche Zukunft planen. Eine weitere Besonderheit ist der Mitteilung zufolge, dass die Weiterbildung sowohl in Voll- als auch Teilzeit möglich ist.

Die Weiterbildung zum Neurologen ist innerhalb des neuen Netzwerkes in stationären und ambulanten Abschnitten organisiert. Ziel sei es, so die Mitteilung, im Sinne einer optimalen Patientenversorgung in der Region eigenen Nachwuchs bestmöglich auszubilden - und in der Region zu halten. red