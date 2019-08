Der Kreis Haßberge des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) bietet eine Übungsleiterausbildung in Zeil an. "Für die Module zum Übungsleiter C Breitensport Erwachsene/Ältere in Zeil sind noch wenige Plätze verfügbar", teilt der BLSV-Kreisvorsitzende Gerald Makowski mit. Das Format der Übungsleiter-C-Ausbildung Erwachsene/Ältere hat sich verändert. Die Ausbildung umfasst mindestens 120 Unterrichtseinheiten. Teilnahmevoraussetzung ist die Mitgliedschaft in einem BLSV-Verein, die Vollendung des 16. Lebensjahres, ein abgelegter Erste-Hilfe-Kurs (neun Stunden), volle Sporttauglichkeit sowie Schwimmfertigkeiten. Buchungen für die Ausbildung in Zeil können online unter www.blsv-qualinet.de vorgenommen werden. Eine Anleitung für Qualinet befindet sich auch auf der Homepage des BLSV-Sportkreises Haßberge (www.blsv-hassberge.de). red