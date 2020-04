Ausbildung im Home-Office

Unter dem Motto "Einsatz in Küstengewässer" stand eine Online-Schulung bei der DLRG Bad Kissingen. Dabei wurden alle Empfehlungen der Bundesregierung bezüglich der Corona-Pandemie berücksichtigt. Das ging ganz einfach: Die Schulung fand online statt. So konnten sich 18 Teilnehmer fortbilden, der Ausbilder präsentierte seine Inhalte und Fallbeispiele via Internet, und jeder Rettungsschwimmer konnte sich zuschalten, dabei wurden auch live Fragen gestellt und diskutiert. Am Schluss der fünfstündigen Ausbildung wurden kleine Übungseinheiten mit Bildmaterial absolviert. Weitere Schulungen im "Home-Office" stehen an. Somit werden die Rettungsschwimmer der DLRG auf die nächsten Einsätze gut vorbereitet. Auch ein Mitglied, das zurzeit in Australien ist, nahm an der Schulung teil. Foto: Christoph Kleinhenz