Ausbildung für Trainer beim FC Burk

Informationsabend



Wer gut gewappnet in die neue Fußballsaison 2018/19 starten möchte, für den hat der FC Burk ein Angebot für alle Trainer. Unter Anleitung von Referent Herbert Teufel und dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) wird der Trainerschein "C - Profil Kinder- und Jugend " dezentral auf der Anlage des FC Burk durchgeführt.Diese "Jugendtrainerlizenz" besteht aus drei Lehrgängen (Grund-, Aufbau- und Prüfungslehrgang), die so angeboten werden, dass Trainer den Schein neben der Arbeitswoche absolvieren können. Die Ausbildung erfasst in besonderer Weise die spielerischen sowie technischen und koordinativen Grundlagen der Trainertätigkeit in Vereinen mit traditionellen Organisationsformen der Jugendabteilungen.Interessierte Jugendtrainer sind eingeladen zum Informationsabend am Dienstag, 24. April, um 19 Uhr im Sportheim des FC Burk, Seetalweg 11. Weitere Infos und Ansprechpartner finden sich auf der Homepage www.fcburk.de . red