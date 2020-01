Ausbildung für Beauftragte

Am Dienstag, den 28. Januar findet im Kuratiesaal Riedenberg, Kirchstraße 14, um 19.30 Uhr ein Informationsabend zum Ausbildungskurs für Gottesdienstbeauftragte statt. Dieser Kurs wird organisiert vom Dekanat Hammelburg und dem Liturgiereferat der Diözese Würzburg. Er befähigt Frauen und Männer, liturgische Feiern der katholischen Kirche innerhalb verschiedener Gemeinden und Gruppen zu leiten.

Bereits seit 1978 gibt es die Ausbildung zur/zum Gottesdienstbeauftragten. Damals wurde dieser ehrenamtliche Dienst in der Kirche noch mit dem Begriff Wortgottesdienstleiter bezeichnet. Seit dieser Zeit, und vermehrt seit der Jahrtausendwende, ist das Engagement Ehrenamtlicher gerade im Bereich der Liturgie aus der katholischen Kirche nicht mehr wegzudenken.

In dem Ausbildungsgang werden Männer und Frauen über Grundlagen der Liturgie und Theologie informiert und werden in die Vorbereitung und Leitung von verschiedenen Gottesdienstformen eingeführt. Der Kurs eignet sich für Ehrenamtliche, die, angefangen von der Kinderliturgie über die Feier des Sonntags bis hin zu besonderen Gottesdiensten tätig sind oder werden wollen.

Im Raum rund um Bad Brückenau wurden seit dem Bestehen dieses ehrenamtlichen Dienstes schon sechs Kurse in den letzten drei Jahrzehnten absolviert und haben zum Fortbestand liturgisch-kirchlichen Lebens mitgeholfen. Gerade in unserer Zeit, wo aus den Pfarreiengemeinschaften die pastoralen Räume werden, sind in den einzelnen Gruppen und vor Ort Verantwortliche notwendig, damit lebensnahe Feiern begangen werden können und so dem Glauben Ausdruck auf der Höhe der Zeit gegeben wird. Weitere Informationen gibt es unter: Liturgie@bistum-wuerzburg.de. red