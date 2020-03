Ausbildung beendet

142 kaufmännische Auszubildende haben ihre Lehrzeit erfolgreich beendet und nahmen ihre Zeugnisse entgegen. Den Azubis gratulieren Florian Janik (Oberbürgermeister der Stadt Erlangen), Alexander Strasser (Staatliche Berufsschule Erlangen) und Knut Harmsen (Leiter der IHK-Geschäftsstelle Erlangen). Als Prüfungsbeste wurden ausgezeichnet: Janina Schmidt, Bankkauffrau (Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, Erlangen), Christian Rudel, Industriekaufmann (Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG, Erlangen), Patrick Winter, Kaufmann im Einzelhandel (Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, Erlangen), Sophia Danzer, Kauffrau für Büromanagement (Siemens Healthcare, Erlangen), Sophia Lange, Kauffrau für Büromanagement (Siemens Gas and Power Erlangen) red