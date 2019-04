Ausbildung abgeschlossen

In der Neubrunner Firma Metall-Bearbeitung Semm konnte ein Auszubildender seine Lehrzeit mit Erfolg abschließen. Phillip Schmirer ist nun Feinwerkmechaniker in der Fachrichtung Maschinenbau. Der Inhaber Klaus Dieter Semm gratulierte seinem Mitarbeiter mit einem Werkzeugkoffer als Geschenk. Der neue Facharbeiter wurde nach seiner erfolgreichen Prüfung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Wie der Firmenchef erklärte, sind die selbst ausgebildeten Mitarbeiter wichtige Grundsteine für den Betrieb. Ziel sei es, den Nachwuchs nach bestandener Prüfung im Betrieb zu halten. Die Firma Metall-Bearbeitung Semm bildet in mehreren Berufen aus. str