Ausbilder Schmidt kommt zum Appell unters Dach

Ausbilder Schmidt setzt auf Disziplin und Pünktlichkeit. Er hat die Lizenz zum Anbrüllen. Da hat die Lusche im Mann einen schweren Stand. In der Reihe "Kultur unterm Dach" kommt Ausbilder Schmidt am 6. Oktober in die Museen auf dem Mönchshofgelände. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

"Warum immer alles durch die Blume sagen, wenn man es doch klar und deutlich auf den Punkt bringen kann", ist ein Credo von Ausbilder Schmidt. Er fordert mehr Respekt - und das mit Nachdruck. Endlich mal jemand, der den Laden aufmischt. Und Ausbilder Schmidt hat praktisch zu jedem Thema etwas zu sagen, denn er hat ein ganz eigenes, kleines Weltbild, da passt noch eine Menge rein.

Gemischt mit aktuellen Standups, Showeinlagen und Improvisationen wird der härteste Comedian Deutschlands den Abend zu einem unvergesslichen Event manövrieren.

Ausbilder Schmidt, das ist im realen Leben Holger Müller, 1969 in Idar-Oberstein geboren. Mit einigen Freunden gründete Müller 1997 die Kleinkunstbühne "Theaterchen".

"Morgen, ihr Luschen!"

Nachdem er 1999 seinen Abschluss an der Kölner Comedy-Schule gemacht hatte, schuf er seine Comedyfigur "Ausbilder Schmidt", durch die er einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde und die er seither im Fernsehen, auf Bühnen sowie im Radio verkörpert.

Als Ausbilder Schmidt tritt er in einer ausgewaschenen, etwas eng sitzenden, alten, olivfarbenen Bundeswehruniform auf. Sein Publikum begrüßt er mit dem gebrüllten Spruch "Morgen, ihr Luschen!", den dieses mit den Worten "Morgen, Chef!" erwidert.

Als Ausbilder Schmidt brachte Holger Müller bislang vier CDs heraus: Die erste trägt den Titel "Morgen ihr Luschen!", die zweite "Blümchensex". Anfang 2008 erschien die CD "Drecksack", im gleichen Jahr folgte der Kinofilm "Morgen, ihr Luschen!". 2009 lief sein viertes Soloprogramm "Zum Brüllen komisch" an. 2009 eröffnete der Komiker seine eigene Kleinkunstbühne in Ostfriesland. Ein weiteres Album wurde im Frühjahr 2010 veröffentlicht.

Kartenreservierungen sind unter Telefon 09221/80514 oder per E-Mail (info@kulmbacher-moenchshof.de) möglich. red