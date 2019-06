Ausbauplan "nichts weiter als Aktionismus"

Zur Problematik nimmt die "Bürgerinitiative l(i)ebenswertes Breitenbach", vertreten durch Eduard Köferlein aus der Breitenbacher Straße in Ebermannstadt, wie folgt Stellung:

"Das staatliche Bauamt hat in der Stadtratssitzung vom 29. Mai ausdrücklich geurteilt, dass trotz der geplanten Baumaßnahme Staus nicht verhindert werden können. Wenn es zu einem Ampelaufstau auf der Linksabbiegerspur Richtung Kirchenplatz kommt, gewinnt man maximal einen Ampeldurchlauf von Gasseldorf kommend.

Nach unseren Erfahrungen als Anwohner tritt dies gelegentlich werktags zwei Mal für 15 Minuten auf. Exemplarisch wurde in der Präsentation ein Foto gezeigt, das den Stau an der Ampel Schulstraße von Forchheim kommend und den Stau von Gasseldorf kommend an der Breitenbacher Straße zeigt. In dem geplanten Baubereich war jedoch kein Stau. Zu einem weiteren Nutzen hat sich Uwe Zeuschel vom staatlichen Bauamt nicht geäußert.

Dem gegenüber stehen jede Menge Nachteile. Verschärfung der Parksituation in Ebermannstadt durch den Wegfall von sechs Parkplätzen, die Busse des ÖPNV blockieren künftig die Geradeausspur nach Gasseldorf, die trennende Wirkung der B470 wird verstärkt, die Anwohner haben erhöhte Schwierigkeiten beim Ein- und Ausfahren von Ihren Grundstücken, eine höhere Lärmbelästigung wird bestätigt, mögliche Langzeitschäden an den Gebäuden durch Heranrücken des Verkehrs an die Fassaden werden nicht ausgeschlossen, ein erschwertes Be- und Entladen bei Warenlieferungen der Gewerbetreibenden und die immensen Kosten.

In der Sitzung wurden Alternativvorschläge für die Ampelschaltung und für die bessere technische Ausstattung des ÖPNV eingebracht, die einen Effekt auf die Staubildung haben können und deutlich billiger sind. Die Veranstaltung hat wieder gezeigt, dass es sich um ein sinnloses Ausbauprojekt handelt und in die Kategorie blinder Aktionismus gehört."