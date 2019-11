Ausbau von Glasfaser ist noch zäh

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur im Freistaat und in Oberfranken hat in den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritte gemacht. Zeitgleich ist allerdings der Bedarf der Unternehmen aufgrund neuer technischer Möglichkeiten und Innovationen sprunghaft angestiegen. Das ist das Ergebnis zweier Studien der Vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

"Der Zugang zu schnellem Internet von bis zu 30 Mbit/s liegt in Oberfranken mit 94,2 Prozent über dem bayernweiten Schnitt (93 Prozent). Im Bereich 50 Mbit/s und mehr hat es in ländlichen Regionen mit einem Plus von 23,4 Prozentpunkten gegenüber 2017 den größten Zuwachs gegeben, hier werden 78,6 Prozent aller Haushalte erreicht. Die Kombination aus kommunalem Engagement und gezielten Förderprogrammen zeigt Wirkung. Ländliche Regionen im Freistaat sind deutlich besser versorgt als im Rest Deutschlands. Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen", kommentiert Thomas Kaeser, Vorsitzender der Vbw-Bezirksgruppe Oberfranken diese Daten in einer Pressemitteilung der Vbw.

Bei der Versorgung mit bis zu 100 Mbit/s weise Oberfranken mit 60 Prozent noch einen vergleichsweise niedrigen Wert auf. Hier sieht die Vbw noch Nachholbedarf.

Auch die Versorgung mit Glasfaser müsse noch weiter gesteigert werden. "Nur 10,4 Prozent der Endkunden haben einen Glasfaseranschluss, etwas weniger als im bayernweiten Schnitt (11,6 Prozent). Im Zuge des bayerischen Förderverfahrens werden aktuell 5700 Kilometer Glasfaser in unserer Region neu verlegt und so rund 98 000 Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen. Ohne die Förderpolitik der bayerischen Staatsregierung jedoch würde sich die Lücke öffnen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Betreibergesellschaften weiter investieren und Kommunen die Förderung nutzen und den Ausbau positiv begleiten", betont Kaeser. red