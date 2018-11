Ausbau kostet vier Millionen

Was den geplanten Ausbau der Staatsstraße 2289 zwischen Rupboden und Wernarz angeht, legte das Staatliche Bauamt (Schweinfurt) jetzt eine Ausbauvereinbarung vor. Denn auch der Landkreis ist mit im Boot, weil die Einmündung nach Eckarts, also die KG 28, in die Maßnahme miteinbezogen wird.

Das Vorhaben kostet insgesamt vier Millionen, hieß es im Wirtschafts- und Umweltausschuss. Der Kreis ist mit 3,5 Prozent der gesamten Kosten, also mit rund 140 000 Euro, beteiligt. Man hofft jedoch, dass sich die Regierung von Unterfranken noch mit einem Zuschuss beteiligt. Die Kommune selbst zeichnet unter anderem für den Bau von Gehwegen und Bushaltestellen in der Ortsdurchfahrt von Rupboden verantwortlich und wird dafür 116 000 Euro investieren. ikr