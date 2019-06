Ausbau der Skaterbahn

Die SPD Adelsdorf freut sich mit den Adelsdorfer Jugendlichen über die vorgesehene Neugestaltung der Skaterbahn am Wohngebiet Oesdorfer Weg. Wie die SPD mitteilt, hat sie mit ihrem "Antrag auf Erneuerung und Ausbau der Skateranlage" vom Mai 2018 den Anstoß gegeben. Eine Gruppe Jugendlicher mit Fabian Lamm, Max Hollfelder, Franziska Grigoleit und Amelie Aulinger entwarfen daraufhin ein Konzept zur Neugestaltung und stellten es dem Vereinsausschuss der Gemeinde vor. Ihre Ideen und Vorstellungen sind jetzt in die Lagepläne eingearbeitet worden und werden am 4. Juni, 18 Uhr, von der Gemeinde im Jugendtreff Bunker vorgestellt. Die ursprünglich vorgesehene Verkleinerung der Skaterbahn ist damit vom Tisch. Der Einsatz der Jugendlichen hat sich gelohnt, betont Norbert Lamm. Die SPD Adelsdorf bedauert es in der Pressemitteilung aber, dass die unmittelbar beteiligten Jugendlichen nicht auch persönlich zu dieser Präsentation von der Gemeinde eingeladen wurden. red