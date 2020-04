Ausbau der Nordtangente geht ab morgen weiter

Seit Mitte März laufen die Arbeiten zum 3. Bauabschnitt entlang der Nordtangente im Bereich zwischen Europabrücke und der Kreuzung Regensburger Ring/Mußstraße. Am morgigen Donnerstag startet die dritte von insgesamt sechs Bauphasen. Der Durchgangsverkehr ist dann nur noch in Richtung Gaustadt möglich.

Wie der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB) mitteilt, werden bis etwa Mitte Juli die Bordstein-/Rinnenanlage umgebaut, die Fahrbahn abgefräst und eine neue Deckschicht aufgebracht inklusive Markierung und Beschilderung. Zusätzlich werden im Kreuzungsbereich Weidendamm die Straßenbeleuchtung erneuert und eine Ampelanlage installiert.

Die 3. Bauphase vom 16. April bis etwa 8. Mai betrifft den Teilbereich zwischen Europabrücke und Einmündung Anna-Maria-Junius-Straße (Ostseite) mit der Fahrbahnhälfte in Richtung Gaustadt einschließlich der Bordstein-/Rinnenanlage mit Gehwegbereich. Dabei sind folgende Verkehrsregelungen zu beachten: ? Regensburger Ring: Einbahnstraße in Richtung Gaustadt (Kfz und Rad), Anlieger können bis zur Einmündung Anna-Maria-Junius-Straße auf der Gegenfahrbahn bis zur Baustelle einfahren, im Kreuzungsbereich Anna-Maria-Junius-Straße/Weidendamm ist der Querverkehr untersagt und nur jeweils das Abbiegen nach Westen erlaubt. ? Fußverkehr: Diester wird über beidseitig abgegrenzten Gehweg (1,50 Meter) am Baufeld vorbeigeführt. ? Radfahrer (von der Magazinstraße kommend) fahren gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Gaustadt, in der Gegenrichtung steht der Zweirichtungsradweg zur Verfügung.

Mit Einrichtung der Einbahnstraßenregelung im Bereich des Regensburger Rings zwischen den Einmündungen Weidendamm und Mußstraße wird der Verkehr in der Gegenrichtung (Osten bzw. Gartenstadt) über die Umleitungsstrecke Schweinfurter Straße - Untere Sandstraße - Markusbrücke - Markusstraße - Innere Löwenstraße - Margaretendamm geführt.

Die Stadt Bamberg bittet um Verständnis für die Belastungen während der Bauzeit. Rechtzeitig vor Beginn der 4. Bauphase Anfang Mai will der EBB über die dann bevorstehenden Arbeiten informieren. Alle Baustelleninformationen sind auch im Internet einsehbar: www.stadt.bamberg.de/baustellen. red