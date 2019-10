Ein Angestellter eines Kaufhauses am Grünen Markt konnte am Dienstag beobachten, wie ein 41-Jähriger mit zwei Jacken in die Umkleide ging, allerdings nur mit einer wieder herauskam und diese zurückhängte. In der Jacke fand der Angestellte das Etikett der Fehlenden. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Dieb angetroffen werden. Er trug noch die gestohlene Jacke im Wert von 230 Euro.