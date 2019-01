Aus Wohnung strömte Marihuana-Geruch

Wegen einer Ruhestörung wurde die Polizei-Inspektion Haßfurt am Donnerstag um 2.38 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße in Obertheres gerufen. Als der Verursacher seine Wohnungstür geöffnet hatte, wurde starker Marihuana-Geruch festgestellt. Auf Nachfrage gab der Bewohner an, sich soeben einen Joint angezündet zu haben. Daraufhin wurden noch weitere Betäubungsmittel und Rauschgiftutensilien vom Beschuldigten ausgehändigt. Auch zeigte er sich mit der Wohnungsdurchsuchung einverstanden. Als Grund für die Ruhestörung gab er einen kaputten Fernseher an. Jetzt muss der Mann auch noch mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.