Aus Wohnhaus soll eine Praxis werden

Am Donnerstag, 1. August, tagt um 19.30 Uhr im Schulungsraum des Feuerwehrhauses der Uehlfelder Gemeinderat. Zu den Tagesordnungspunkten zählen unter anderem ein Bauantrag auf Nutzungsänderung eines Wohnhauses als Praxis für Kinderpsychotherapie in der Kirchenstraße 7 sowie die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan "Etzelskirchen Nord-Ost" der Stadt Höchstadt und zum Bebauungsplan "Schlossberg" des Marktes Weisendorf. Außerdem wird über Blühflächen in der Gemeinde informiert und zum aktuellen Rathausumbau berichtet. red