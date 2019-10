Kronach 01.10.2019

Aus Wörtern entstehen Kunstwerke

Die Volkshochschule bietet mit Annette Urban den Kurs "Hand- and Brushlettering" an. Der Kurs findet am Montag, 14. Oktober, ab 18 Uhr im Bildungszentrum statt. Anmeldung unter 09261/60600. red