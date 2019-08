Aus weißen Leinenschuhen kunstvolle Unikate geschaffen

"Wissen macht Spaß" - unter diesem Motto unterstützt der Soroptimist-Club Bamberg-Kunigunde nun schon seit 2014 jährlich rund 300 Schüler an fünf Mittelschulen in der Region durch Lern-, Förder- und Integrationshilfen. Ermöglicht wurde das in diesem Jahr nicht zuletzt durch eine 8000-Euro-Spende der Dr.-Robert-Pfleger-Stiftung Hallstadt. Deren Stiftungsratsvorsitzender, Rainer Drewello, zeigte sich anlässlich eines Pressegesprächs mit Soroptimistinnen, dem Schulleiter und Vertreterinnen der Offenen Ganztagsschule (OGS) in der Erlöser-Mittelschule beeindruckt von der Notwendigkeit und Wirkung des soroptimistischen Einsatzes und der breiten Ausrichtung des Projekts "Wissen macht Spaß".

Im vergangenen Schuljahr 2018/19 hat der Club erneut einen Quali-Vorbereitungskurs für 14 Jugendliche der Erlöser-Mittelschule in Bamberg unterstützt. Zwölf von ihnen haben daraufhin die Prüfung bestanden, drei davon mit Bestnoten.

Gerne angenommen wurde auch das im Rahmen der Offenen Ganztagsschule durchgeführte und von den Soroptimistinnen finanzierte "Street-Style"-Projekt. Dabei haben 25 Mädchen in der Nachmittagsbetreuung ihrer künstlerischen Ausdrucksfähigkeit freien Lauf gelassen und mit Textilfarbe und viel Kreativität weiße Leinenschuhe in kleine, tragbare Kunstwerke verwandelt.

Die Ergebnisse dieses Projekts wurden für eine Ausstellung in der Schule fotografiert und sind mittlerweile auch in Bambergs Straßen am Fuß der Schülerinnen zu bewundern. red