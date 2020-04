Aus Wahlplakaten wurden Kunstwerke

Steppach — Es sind gleichermaßen Ostergrüße und Zeichen der Hoffnung! Aber auch Beschäftigung in einer Zeit, in der die Türen der Kita geschlossen bleiben müssen. Zudem eine hervorragende Recyclingidee, die vom Elternbeirat der Steppacher Kita "Arche Noah" aufgenommen wurde und bei den Kita-Eltern auf große Resonanz stieß.

Denn die von den Kindern gemalten Bilder sind auf den weißen Rückseiten der wetterunempfindlichen Wahlplakate von Gerd Dallner entstanden. Der künftige Bürgermeister von Pommersfelden hat seine Wahlwerbeplakate für diese Aktion zur Verfügung gestellt. Etwa 70 wurden abgeholt, berichtet Marion Dallner vom Elternbeirat des Kindergartens.

Jetzt kann man die bunten Kunstwerke überall in Steppach bewundern. Zu finden sind sie an Hauswänden und Gartenzäunen, an Türen und Toren. Ein Spaziergang zu all diesen kreativen Werken bot sich über Ostern geradezu an. Zunächst für die kleinen Künstler selbst, die auch in diesen Zeiten "an die frische Luft" müssen. Dabei konnten sie die "Werke" ihrer Freunde bewundern, die sie in der Krise sicher schmerzlich vermissen.

Aber auch Erwachsene waren gut beraten, sich die kindlichen Produktionen aus nächster Nähe zu betrachten. Über so manches Gesicht dürfte beim Anblick der "Kunstwerke" ein Lächeln gehuscht sein. Und was wäre besser geeignet, in dieser schrecklichen Zeit, Trost und Hoffnung zu spenden als Kinder und ihre unerschöpfliche Fantasie.

Gerd Dallner ist übrigens so begeistert von den Bildern, dass er daraus eine große Collage machen will.