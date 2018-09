Marcel Nüßlein, Daniela Brehm, Manuela Hartwig und Markus Niemetz heißen die neuen Schützenmajestäten der Schützengilde Hubertus 1963 Königsfeld, die den Schützenverein im Jahr 2018/2019 bei offiziellen Anlässen vertreten. Im Rahmen der diesjährigen Königsproklamation wurden die neuen Schützenmajestäten offiziell inthronisiert.

Zunächst war Marcel Nüßlein (15) etwas enttäuscht - am Ende aber doch glücklich - als er zum zweiten Mal in Folge die Königskette umgehängt bekam. Erst kurz vorher musste der 15-Jährige, der bereits in der Saison 2017/2018 Jugendschützenkönig wurde, die Königskette abgeben. Dann wurde der Teenager gleich im Anschluss als neuer Jugendkönig durch die Vereinsvorstände Johann Nüßlein und Ottmar Rottmann, gemeinsam mit Bürgermeisterin Gisela Hofmann, auf "den Thron gehoben".

Ungewollt auf den Thron

"Eigentlich war der entscheidende Schuss ja eher ein Versehen", erzählt der 15-Jährige zur Überraschung seiner Schützenbrüder und -schwestern. Also eigentlich aus Versehen Jungschützenkönig? "Ja, wirklich", sagt Marcel mit einem Schmunzeln. Eigentlich wollte er in diesem Jahr bewusst schlecht schießen, damit auch die anderen Jungschützen die Möglichkeit haben, zu brillieren.

Doch dieser Schuss "ging nach hinten los", denn kaum hatte der Nüßlein die Jugendkönigskette als Jugendkönig 2017/2018 abgelegt, wurde er für 2018/2019 schon wieder proklamiert und inthronisiert.

Ein ruhiges Händchen

Was macht aber jetzt einen guten Sportschützen aus, wollten die Anwesenden von Marcel wissen. "Er muss sich richtig konzentrieren und braucht ein ruhiges Händchen", erklärt er. Sein Ergebnis gibt ihm recht: Ein 302,4-Teiler.

Vizejugendkönig wurde Linus Nüßlein mit einem 337,5-Teiler. Bei den Pistolenschützen hatte Daniela Brehm mit einem 366,6-Teiler die Nase vorn und holte sich den diesjährigen Königstitel. Vizekönig an der Pistole wurde Johann Nüßlein mit einem 1214-Teiler.

Neue Schützenkönigin wurde Manuela Hartwig mit einem 200,9-Teiler, Vizekönigin wurde Christine Dörfler mit einem 229,8-Teiler. Neuer Schützenkönig wurde Markus Niemetz mit einem 192,2-Teiler, sein Vize ist Mario Schönsteiner mit einem 208,7-Teiler.

Beim Pokalschießen konnten Linus Nüßlein, Daniela Brehm, Markus Niemetz, Simon Schmitt und Marika Stieg den Sieg mit nach Hause nehmen. Insgesamt nahmen am diesjährigen Königsschießen 53 aktive Sportschützen teil. Zur diesjährigen Königsproklamation, die wie auch in den Vorjahren im Schützenhaus stattfand, konnte das langjährige Vorstandsduo Johann Nüßlein und Ottmar Rottmann zahlreiche Ehrengäste, darunter auch den Patenverein der Edelweißschützen aus Huppendorf, Gaujugendleiter Heiko Uhlig und Bürgermeisterin Gisela Hofmann herzlich begrüßen.

Musikalisch umrahmt wurde die Schützenproklamation durch Alleinunterhalter Siggi Münch, der gute Stimmung in das Schützenhaus brachte. Mit Markus Niemetz holte sich in diesem Jahr ein langjähriges Vereinsmitglied die Königswürde im Herrenbereich. Niemetz gehört dem Verein seit 30 Jahren an und arbeitet seit 25 Jahren aktiv in der Vorstandschaft mit. Vizekönig Johann Nüßlein führt den Verein bereits seit 32 Jahren als Vorstand.

Gefeiert wurde bis spät in die Abendstunden. Die Veranstaltung selbst begann aber bereits ab Mittag, wo die alten Schützenmajestäten von zu Hause abgeholt und zum Schützenheim gebracht wurdenden, wo dann am Abend die Inthronisierung stattfand.

Neben den Königsketten wurden den Siegern auch schöne Schützenscheiben überreicht, die Vereinsmitglieder in mühesamer Handarbeit aufwendig gestaltet haben. Berthold Böhm hat vorbereitet, Markus Niemetz gefräst und Sonja Böhm bemalt. Alexander Hitschfel